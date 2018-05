PHILADELHIA – Violenza inaudita a Port Richmond, una zona di Philadelphia in Pennsylvania. Due auto [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] entrano in un parcheggio: l’uomo alla guida del pick-up rosso, la seconda vettura che entra, ad un certo punto scende e armato di mazza comincia a distruggere il finestrino del suv della Kia grigio che lo ha preceduto.

L’uomo rompe il vetro e l’auto riesce a fuggire via per poi fermarsi poco fuori dal parcheggio. A questo punto una persona a bordo scende prima di rientrare di corsa in auto non appena vede avvicinarsi l’uomo con la mazza.

A questo punto l’uomo sceso dal pick-up rosso se la prende con un’altra persona probabilmente scesa dal suv poco prima (quella che nel video ha la maglietta azzurra ndr) che viene colpita sulla schiena. La violenza forse scatenata da una disputa che i due avevano avuto poco prima?