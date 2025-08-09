Tragedia sfiorata in Salento. Un’auto con quattro giovani a bordo è finita fuori strada finendo sul coperchio di una vasca di cemento utilizzata per la raccolta dell’acqua piovana destinata all’irrigazione. Il coperchio non ha retto e la Fiat Panda è finita all’interno della cisterna. È accaduto sulla provinciale 363 tra Vitigliano e Poggiardo. Sono stati gli stessi passeggeri a bordo dell’auto, dopo un volo di qualche metro, a chiamare i soccorsi dal fondo della vasca.

I Vigili del fuoco hanno estratto i quattro ragazzi. L’automobile è stata recuperata adoperando una gru.