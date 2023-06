Terremoto in Francia

Francia, nuova scossa di terremoto. La scossa di magnitudo 5 è stata avvertita nelle prime ore di questa mattina a Deux-Sèvres, nell’ovest della Francia, dopo la prima scossa del 5.8 di ieri pomeriggio (e non 5,3 come scritto in precedenza).

Francia, nuova scossa di terremoto: magnitudo 5

“Una scossa di magnitudo 5 è stata avvertita questa mattina alle 4:27 nella stessa zona di #DeuxSevres”. A scriverlo la mattina di oggi è la prefettura in un comunicato. “I vigili del fuoco sono mobilitati e svolgono azioni di ricognizione, per rispondere alle chiamate e verificare lo stato degli edifici. In particolare quelli danneggiati durante il primo sisma” ha aggiunto la prefettura di Deux-Sèvres.

La scossa magnitudo 5.8 di ieri

La scossa di terremoto di magnitudo 5.8 della scala Richter è stata avvertita nella Francia occidentale nella giornata di ieri, venerdì 16 giugno. Si tratta del terremoto più potente registrato in Francia dal 2002. E’ anche “uno dei terremoti più forti registrati sul territorio metropolitano”, ha scritto su Twitter il ministro della Transizione ecologica e della coesione territoriale Christophe Béchu.

“Finora i servizi di soccorso hanno curato un ferito lieve. Sono stati registrati numerosi casi di caduta di massi e crepe”, ha continuato il ministro. L’epicentro è stato registrato a 28 chilometri a sud-ovest della città di Niort. A dirlo ancora è la prefettura di Deux-Sèvres.

L’ultima scossa di terremoto superiore a 5 era stata registrata nel 2009. Vistol il luogo in cui si è verificato il sisma ed anche la scarsa profondità (appena 5 km), nella giornata di ieri il sisma sarebbe stato avvertito anche a Londra e Parigi.

A seguire i video della scossa nell’Ovest della Francia: