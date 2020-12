Due agenti di Polizia inseguono a bordo di un’Alfa Romeo Giulietta una Lancia Delta integrale di colore giallo appena rubata.

Il furto e il conseguente inseguimento è avvenuto a Roma in zona Torre Maura, periferia est della città.

Polizia insegue Lancia Delta integrale rubata: il video da due minuti

Il video dell’inseguimento viene immortalato dall’interno dell’auto. Dura in tutto due minuti, ed è stato pubblicato su YouTube.

Nonostante l’abilità nella guida dei poliziotti che durante l’inseguimento hanno allertato i colleghi per intervenire lungo il Raccordo Anulare, la differenza di potenza tra i due motori ha favorito i fuggitivi, spiega Il Fatto Quotidiano che riprende il video.

Al momento non si hanno notizie su come sia finita l’operazione delle forze dell’ordine.

Dall’interno dell’abitacolo si percepisce un certo nervosismo con l’agente alla guia che ripete svariate volte “siamo su via Torre Maura” alla centrale operativa che deve allertare i colleghi in servizio.

“Direzione Raccordo” dice ancora l’agente. “Tor Bella Monaca, sta girando per il Raccordo. Sta correndo come un pazzo eh. Se volete avvertire le altre forze di Polizia. Ora non so dove è uscito” aggiunge ancora l’agente che cerca con i colleghi di prendrre il numero di targa riuscendoci solo parzialmente.

Per l’agente al volante dell’Alfa non è affatto facile tenere il passo dei fuggitivi a sirene spiegate. D’altronde la Lancia Delta integrale ormai fuori produzione da almeno due decenni, è nota per essere un’auto molto veloce (fonte: Il Fatto Quotidiano, YouTube).