Grand Canyon, paura per turisti rimasti bloccati dall’alluvione VIDEO

Violente alluvioni hanno colpito in queste ore il Parco nazionale del Grand Canyon, in Arizona. Circa 100 persone sono state tratte in salvo dalla Guardia nazionale. Un’escursione nel Parco Nazionale del Grand Canyon si è trasformata in un incubo per un gruppo di turisti, colpiti da un’improvvisa e violenta inondazione. Le piogge torrenziali hanno scatenato un’alluvione che ha bloccato diverse persone, inclusi turisti e residenti locali, nella riserva indiana degli Havasupai, situata nel cuore di uno dei parchi più iconici degli Stati Uniti.

L’emergenza è scattata quando le piogge hanno provocato un’inaspettata ondata di piena, trasformando sentieri sicuri in pericolosi fiumi di fango. I visitatori, che si trovavano in diverse aree del parco, sono stati presi alla sprovvista dall’acqua crescente e dai detriti, costringendoli a cercare rifugio in punti sicuri come grotte e alture. La situazione si è rivelata particolarmente critica nella zona delle cascate Beaver, un’attrazione molto popolare tra i turisti, che come si vede in diversi video che girano online sono stati letteralmente intrappolati dalle acque.

Le autorità locali, allertate dell’emergenza, hanno rapidamente mobilitato la Guardia Nazionale dell’Arizona. Elicotteri Black Hawk sono stati inviati sul posto per soccorrere le persone in difficoltà. Le operazioni di salvataggio sono state rese difficili dalla natura impervia del territorio e dalle condizioni meteorologiche avverse. Nonostante ciò, le squadre di soccorso sono riuscite a trarre in salvo oltre 100 persone, trasportandole in luoghi sicuri e fornendo loro rifornimenti essenziali.

PurtroppoChenoa Nickerson, una donna di 33 anni di Gilbert, un sobborgo di Phoenix, ha perso la vita a causa dell’inondazione. La Nickerson, che si trovava in escursione lungo l’Havasu Creek, è stata travolta dall’acqua mentre si trovava a circa 800 metri dalla confluenza con il fiume Colorado. Il suo corpo è stato ritrovato dai ranger del parco vicino al fiume Colorado, giorni dopo la sua scomparsa. La notizia della sua morte è stata confermata dalla sua famiglia, che ha espresso il proprio dolore e la volontà di onorare la memoria della giovane mantenendo vivo il suo spirito e l’amore che ha portato nelle loro vite.

Il marito della Nickerson, che si trovava con lei durante l’escursione, è stato tra i fortunati a essere salvati dagli elicotteri della Guardia Nazionale. Gli altri turisti intrappolati vicino alle cascate Beaver sono riusciti a raggiungere il villaggio degli Havasupai, dove hanno atteso l’arrivo dei soccorsi. La riserva Havasupai, nota per la sua bellezza e per la difficoltà d’accesso, è una delle aree più remote degli Stati Uniti, raggiungibile solo a piedi o con l’elicottero, un fattore che ha reso le operazioni di salvataggio ancora più complesse.