Arrestati due uomini di 28 e 35 anni nel palermitano, scoperti nel tentativo di incendiare oltre 500 kg di cavi di rame rubati. Il loro obiettivo era quello di estrarre il metallo e disfarsi della guaina isolante. I carabinieri, però, sono intervenuti tempestivamente scongiurando un possibile disastro ecologico.

Disastro ecologico sfiorato

L’operazione dei carabinieri forestali, in un’area boschiva di Billemi, tra i Comuni di Palermo e Torretta, ha evitato che l’incendio, particolarmente pericoloso, potesse rilasciare diossine e fumi tossici nell’aria. L’intervento è stato gestito dai carabinieri forestali del Centro Anticrimine Natura di Palermo, (Nucleo investigativo di polizia ambientale agroalimentare forestale), con il supporto del Nucleo Cites e dei colleghi della Compagni di Carini. I vigili del fuoco hanno tempestivamente domato le fiamme, evitando che l’incendio si propagasse nel bosco.

Le accuse per i due arrestati, sorpresi in flagranza di reato, sono di combustione di rifiuti e ricettazione. Il gip ha inoltre disposto per entrambi la misura dell’obbligo di dimora a Palermo, così come il divieto di allontanamento dalla propria dimora tra le 19 e le 7 del giorno successivo e l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.