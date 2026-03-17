La dashcam posizionata all’interno di un veicolo registra l’esatto momento in cui un bombardamento israeliano colpisce in Iran la città di Hamadan che si trova a est di Teheran.



La deflagrazione ha prodotto una pioggia di schegge e detriti che ha investito diverse auto che transitavano. Nel video diventato virale in rete si sente il boato. Una nuvola di fumo si alza in cielo e oscura in poco tempo la visuale della dashcam. Sul vetro finiscono alcuni detriti provocati dall’esplosione.