Il bombardamento israeliano su Hamadan in Iran, l’esplosione e la pioggia di detriti ripresi dalla dashcam
La dashcam posizionata all’interno di un veicolo registra l’esatto momento in cui un bombardamento israeliano colpisce in Iran la città di Hamadan che si trova a est di Teheran.
La deflagrazione ha prodotto una pioggia di schegge e detriti che ha investito diverse auto che transitavano. Nel video diventato virale in rete si sente il boato. Una nuvola di fumo si alza in cielo e oscura in poco tempo la visuale della dashcam. Sul vetro finiscono alcuni detriti provocati dall’esplosione.