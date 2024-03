Il cane che rovina la proposta di matrimonio facendo i bisogni nel momento clou VIDEO

Il momento in cui durante la proposta di matrimonio, il cane appare per fare i bisogni (Youtube)

Questo è il video del momento in cui la romantica proposta di matrimonio di una coppia su una spiaggia viene interrotta da un cane che fa i bisogni proprio nel momento clou. Andrew Marinelli aveva accettato di fotografare la proposta di matrimonio dei suoi amici Shea e David il 31 dicembre 2023, ma non si aspettava che il loro momento felice venisse messo in secondo piano. Tutto infatti sembra perfetto, fino a quando un ospite non invitato fa la sua entrata.

Nel filmato, girato in Massachusetts, si vede David mentre si inginocchia di fronte a Shea, pronto a chiederle di diventare sua moglie. A quel punto però un cane a caso decide di fare la sua comparsa “sul set”. Senza preavviso, il cane sceglie quel momento per fare i suoi bisogni proprio nel momento più importante della proposta.

Andrew Marinelli, testimone suo malgrado di questo evento inaspettato, non può fare a meno di ridere di fronte all’assurdità della situazione. “La coppia non se ne è accorta”, rivela Marinelli, “L’ho fatto comunque e ho trattenuto le lacrime ridendo dell’assurdità”.

Insomma, quello che sembrava essere un momento perfetto si trasforma improvvisamente in una scena degna di un film comico. La coppia, ignara della presenza del cane e della sua improvvisa necessità fisiologica, si ritrova a condividere il momento più romantico della loro vita con un ospite insolito.

Il video che ha catturato questo siparietto comico è diventato virale, con migliaia di persone che si sono unite alle risate di fronte alla scena surreale. La proposta di matrimonio di Shea e David, pur essendo stata interrotta da un imprevisto canino, rimane comunque un ricordo indimenticabile per loro e per tutti coloro che hanno avuto la fortuna di assistere a questo momento unico. Di seguito il video apparso su Youtube, assolutamente da non perdere.