Il capo del Pentagono Mike Hegseth posta su X il video di una chiesa ultranazionalista che chiede l’abolizione del voto per le donne
Il capo del Pentagono ha postato un video su una chiesa nazionalista cristiana in cui diversi pastori affermano che alle donne non dovrebbe essere più permesso di votare. Nel post, Pete Hegseth commenta un servizio di Cnn su Doug Wilson, fondatore della Comunione delle Chiese Evangeliche Riformate. Nel servizio la Cnn intervistava alcuni pastori della chiesa di Wilson convinti che il diritto di voto delle donne andrebbe abrogato e che in un mondo ideale le persone dovrebbero votare come famiglie.
Republicans keep telling us they don’t want women to have rights or to be president. Believe them.
Pete Hegseth posted a clip saying women shouldn’t have the right to vote, the 19th Amendment should be “repealed,” and women should “submit” to their husbands. pic.twitter.com/VRr8KutwjT
— Fly Sistah 🪷 (@Fly_Sistah) August 8, 2025
“Tutto Cristo per tutta la vita”, ha scritto Hegseth accompagnando il video.