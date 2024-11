Nella provincia di Valencia, in Spagna, alcuni campi sportivi sono stati trasformati in parcheggi d’emergenza per auto distrutte, al fine di liberare le strade e consentire il passaggio dei mezzi di soccorso.

Nel video un cimitero di auto devastate dalle inondazioni che hanno colpito l’area alla fine di ottobre. Il cimitero si trova nel comune di Catarroja.

A causa della Dana, amplificata dai cambiamenti climatici, in otto ore è caduta la quantità di pioggia che normalmente cade in un anno nella regione di Valencia e nella vicina Andalusia. Il bilancio delle alluvioni è tragico: 222 morti con un numero di dispersi che resta ancora incerto.