Non capita tutti i giorni di scoprire di avere un sosia dall’altra parte del mondo, specialmente uno che sembra spuntato direttamente da un universo parallelo di TikTok. Elon Musk, il magnate dietro Tesla, SpaceX e la piattaforma X, ha scoperto il suo “doppione” cinese, Yilong Ma, e non ha potuto fare a meno di condividerne uno dei video sui suoi profili social.

Il nome del sosia è già una perla di comicità involontaria: Yilong Ma, quasi una parodia del vero Elon Musk. Da anni presente sui social, Ma è diventato una celebrità internazionale negli ultimi mesi, cavalcando il successo planetario del magnate. Con oltre 1,3 milioni di follower su TikTok, i suoi video sono un mix irresistibile di humor e improvvisazione.

🚨NEW: Yilongma responded to Elon saying he would love to do a livestream with him: “No problem! Driving my Tesla! Livestreaming on X! I love you! WOW!” 😂❤️pic.twitter.com/t1j4BQKZLO

— Autism Capital 🧩 (@AutismCapital) January 15, 2025