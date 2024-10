Dante Colle, attore porno statunitense, ha deciso di mettere alla prova la resistenza del suo Cybertruck, il pick-up elettrico di Tesla dal valore di 100mila dollari. Convinto che il veicolo fosse capace di resistere a un colpo di arma da fuoco, come più volte affermato dal fondatore dell’azienda Elon Musk, Colle ha documentato il suo esperimento e ha condiviso il video su X, il social network di proprietà dello stesso Musk.

Nel video, Colle impugna una pistola e spara un colpo contro il lato posteriore del suo Cybertruck. Il risultato, tuttavia, non è stato quello sperato. Il proiettile ha infatti perforato il portellone dell’auto, lasciando un buco evidente. Colle, scioccato dal fallimento del test, si è messo le mani in testa, rendendosi conto che il suo veicolo non era così “invincibile” come credeva.

I test di resistenza del Cybertruck

L’esperimento di Colle non è un caso isolato. Sin dal lancio del Cybertruck nel 2019, numerosi youtuber e influencer hanno cercato di testare la resistenza del veicolo, ispirati dalle dichiarazioni di Elon Musk, che aveva affermato che il modello fosse, almeno in parte, a prova di proiettile. Anche se il Cybertruck è stato progettato per essere robusto e resistente, questi test realizzati da privati hanno dimostrato che la sua resistenza ai proiettili potrebbe non essere così sicura come promesso.