Il karaoke Totti-De Rossi-Pirlo con “Ci vorrebbe un amico” alla cena dei Campioni del mondo 2006 

A Viareggio la cena Mondiale con tutti i Campioni del Mondo del 2006. Una serata dal forte sapore nostalgico quella andata in scena la sera di ieri, martedì 8 ottobre, presso l’hotel Principe di Piemonte.

La serata è stata organizzata proprio per ricordare quel successo indimenticabile vecchio di 18 anni. L’ex ct azzurro Marcello Lippi era l’ospite d’onore della serata ed è stato accolto tra gli applausi.

Chi c’era alla cena dei Campioni del mondo

L’Italia, nel 2006 trionfò a Berlino. E alla cena erano presenti Francesco Totti, Daniele De Rossi, Alex Del Piero, Gigi Buffon, il capitano Cannavaro, Zambrotta, Perrotta, Gattuso, Oddo, Amelia, Materazzi, Luca Toni, Pippo Inzaghi e tanti altri.

Il karaoke Totti-De Rossi-Pirlo con “Ci vorrebbe un amico”

Al termine della cena è andato in scena un momento karaoke che ha visto protagonisti Totti, De Rossi e Pirlo. I tre hanno cantato davanti ai colleghi divertiti la canzone di Antonello Venditti “Ci vorrebbe un amico”.

La scelta non è stata casuale visto il forte legame tra i due ex romanisti. Entrambi hanno vestito la maglia giallorossa per più di 20 anni ed oggi restano grandi amici.