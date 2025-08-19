Una chiesa in legno rosso vecchia di appena 110 anni ma storica e considerata uno degli edifici più belli della Svezia, ha iniziato oggi il suo lento trasloco: viene trasportata tutta intera e con le fondamenta su una piattaforma mobile lungo la strada dalla sua sede originaria, nella città artica di Kiruna.

L’intero villaggio spostato di qualche chilometro

Anzi, l’intero centro di Kiruna verrà spostato di alcuni chilometri. Il tutto per consentire l’espansione della più grande miniera sotterranea di ferro d’Europa, della compagnia mineraria svedese Lkab, di proprietà dello Stato, che domina la regione, i cui scavi sempre più profondi nel corso degli anni hanno indebolito il terreno, aumentando il rischio di crollo in alcune zone.

La Kiruna Kyrka, imponente chiesa luterana del 1912, del peso di 672 tonnellate, piena zeppa di opere d’arte, viene trasportata intera, inclusi i finestroni, per cinque chilometri su rimorchi a pianale telecomandati, procedendo a passo d’uomo a un ritmo di mezzo chilometro all’ora per due giorni, verso la nuova città di Kiruna.

Convoglio da 1.200 tonnellate con 220 ruote

La complessa e costosa operazione logistica è iniziata dopo la benedizione del vescovo Asa Nystrom. Uno dei momenti più difficili del viaggio meticolosamente coreografato è stata la partenza, hanno detto i funzionari, con il convoglio da 1.200 tonnellate con 220 ruote che ha dovuto fare una curva e scendere lungo un leggero pendio per raggiungere la strada principale.

In preparazione, il terreno intorno alla chiesa era stato scavato, consentendo di posizionare grandi travi gialle sottostanti e di sollevare l’edificio. L’iniziativa ha suscitato un grande interesse, con oltre 10.000 persone previste in fila per le strade della cittadina di 18.000 abitanti.

Re Carlo XVI Gustavo avrebbe dovuto partecipare ai festeggiamenti a Kiruna. E la televisione svedese stava trasmettendo l’intero viaggio in diretta – una nuova versione della tendenza alla “slow TV” – con 30 telecamere lungo il percorso. Il processo di trasferimento della città è iniziato quasi vent’anni fa e si prevede che continuerà per anni.

52 milioni di dollari, paga la miniera

Il nuovo centro città è stato inaugurato ufficialmente nel settembre 2022. Si prevede che il solo trasferimento della chiesa costerà 500 milioni di corone (52 milioni di dollari) ed è finanziato da Lkab.

Progettata dall’architetto svedese Gustaf Wickman, l’imponente struttura, alta 40 metri, è un mix di influenze e include elementi architettonici ispirati alla popolazione indigena Sami della regione, raffigurata sui banchi.

L’esterno neogotico presenta tetti spioventi e finestre su entrambi i lati, mentre l’interno scuro presenta elementi del romanticismo nazionale e una pala d’altare in stile Art Nouveau. Lkab ha definito il trasferimento “un evento unico nella storia mondiale”.