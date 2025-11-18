A Prato si è verificato un grave episodio di tensione durante un sit-in organizzato da operai di origine pakistana e da altri lavoratori stranieri del settore tessile, riuniti sotto un gazebo per chiedere il riconoscimento del contratto di lavoro. Secondo quanto ricostruito dalla procura, un gruppo composto da quindici cittadini cinesi avrebbe tentato di raggiungere l’area della protesta con l’intenzione di compiere un blitz contro i manifestanti.

L’azione è scattata mentre gli agenti della Digos erano già presenti sul posto per garantire il regolare svolgimento del presidio, monitorato fin dalle prime ore come momento sindacale sensibile. L’improvvisa uscita del gruppo da un capannone della zona ha immediatamente attirato l’attenzione delle forze dell’ordine, che hanno intuito il rischio di un’aggressione ai lavoratori in sit-in.

L’intervento degli agenti e il ferimento della Digos

Quando i quindici uomini hanno tentato di avvicinarsi al gazebo, la Digos è intervenuta per frapporsi tra loro e i manifestanti, cercando di impedire qualsiasi contatto violento. Il tentativo di contenimento ha però provocato un confronto fisico, durante il quale alcuni membri del gruppo non hanno esitato a usare violenza contro i poliziotti.

Nel parapiglia due operatori della Digos sono rimasti feriti e sono stati successivamente portati al pronto soccorso per le cure necessarie. L’azione degli agenti ha comunque evitato che il gruppo raggiungesse i lavoratori e ha permesso di mettere in sicurezza il presidio, scongiurando una possibile aggressione diretta contro gli operai impegnati nella protesta pacifica.

Fermi, indagini e ipotesi di reato

Al termine dell’intervento, tre uomini di nazionalità cinesi — di 27, 30 e 60 anni, tutti regolarmente presenti in Italia — sono stati fermati e identificati. Per loro la procura procede con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Nel frattempo, gli investigatori stanno lavorando per individuare gli altri partecipanti al tentativo di blitz, analizzando testimonianze, materiali raccolti sul posto e ulteriori riscontri utili.