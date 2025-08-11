Gli attivisti israelo-palestinesi di Standing Together hanno interrotto la trasmissione del Grande Fratello in Israele per chiedere la fine della guerra a Gaza. “A un’ora dagli studi televisivi i palestinesi vengono bombardati, sfollati e affamati, e gli ostaggi sono stati lasciati indietro per il piano di occupazione del governo”, hanno scritto su Instagram. “Non possiamo andare avanti come se nulla fosse: dobbiamo fermare questa catastrofe”.