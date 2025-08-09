Circa 100 bagnini hanno sfilato lungo la battigia a Rimini, fino all’ancora del porto, in piazzale Boscovich, per protestare contro l’organizzazione del lavoro nella pausa pranzo. La Regione Emilia Romagna ha infatti imposto dei turni a rotazione tra le 12 e le 14 scatenando la protesta.

Gli organizzatori della Flcams-Cgil hanno spiegato che questa manifestazione ha l’obiettivo di chiedere maggiore sicurezza, ma anche maggiori diritti per chi ogni giorno nel periodo estivo garantisce la sicurezza dei bagnanti. Bandiere rosse, magliette rosse e pantaloncini rossi come la divisa dei salvataggi, hanno steso uno striscione ai piedi dell’ancora che simboleggia il mare in cui si legge “Più sicurezza e più dignità, i marinai di salvataggio scioperano”.

Una sfilata in mezzo ai bagnanti e ad una spiaggia affollata. “Oggi hanno provato a non farci scioperare – hanno detto gli organizzatori – e invece abbiamo messo un punto fermo siamo tutti qui. Lo sciopero di oggi non è stato annullato, ma noi siamo stati precettati”.