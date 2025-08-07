Durante il question time alla Camera con cui si interroga il governo sul mancato riconoscimento dello Stato della Palestina, i deputati e le deputate del Movimento 5 Stelle hanno indossato giacche e magliette di colore verde, bianco, rosso e nero con le quali hanno raffigurato la bandiera della Palestina nei banchi a loro riservati.

“Oggi questa bandiera non la esponiamo, altrimenti ce la strappereste, oggi la indossiamo sulla nostra pelle, non è più solo della bandiera della Palestina, ma è anche la bandiera di chi lotta per l’umanità e voi siete colpevoli di aver saputo, taciuto e voltato lo sguardo dall’altra parte mentre un popolo veniva sterminato”, ha detto in aula Riccardo Ricciardi rivolgendosi al governo e puntando il dito contro quanto sta facendo Israele a Gaza.

Giuseppe Conte, allegando una foto dei parlamentari pentastellati, sui social ha scritto: “L’Italia deve stare dalla parte giusta. I nostri governanti dicono che non bisogna riconoscere lo Stato di Palestina, che non si deve sanzionare Israele, che non si devono stracciare le intese militari con un governo criminale. Noi continueremo a dire che bisogna schierarsi di fronte a un genocidio, a 60mila morti – di cui 18mila bambini – alla volontà di affamare e cancellare un popolo. Oggi in Parlamento il Movimento 5 Stelle ha voluto rivendicare il diritto di esistere di un popolo, della Palestina: la bandiera ce l’avrebbero tolta, l’abbiamo indossata”.