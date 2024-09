Il video di altri due medici aggrediti, questa volta per una visita domiciliare

Forse ormai è una moda. Forse è arrivato il momento di mettere mano a quel che resta delle macerie del fu Sistema Sanitario Nazionale. Ma andiamo alla cronaca.

Cosa è successo

Due medici della guardia medica di Melito di Napoli sono stati aggrediti martedì sera da tre donne e due uomini dopo il rifiuto dei sanitari, un 31enne e una 38enne, di effettuare una visita domiciliare a un loro parente.

Dopo l’aggressione, raccontano le cronache, i due medici si sono recati autonomamente al pronto soccorso dell’ospedale di Giugliano in Campania per lievi ferite alla testa e al collo. In queste ore gli investigatori, si legge, sono al lavoro per identificare gli aggressori..

L’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate sul suo profilo Fb ha diffuso un video dell’accaduto nelle cui immagini si vedono i medici presi a colpi di sedia dai loro aggressori. “Non servono parole per descrivere l’aggressione, – commenta l’associazione – il video parla da solo. Nell’Asl Napoli 2 Nord è l’aggressione numero18 del 2024, 56 aggressioni totali tra Napoli 1 e Napoli 2 da inizio anno”.

Chissà dove avverrà la prossima aggressione.