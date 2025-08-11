La scorsa notte ad Arzano un gruppo di malviventi incappucciati e armati ha tentato di rubare una Ferrari, reagendo ai residenti che li avevano scoperti con un assalto al palazzo. “I criminali di oggi sono pericolosi e scatenati, non temono nulla e sono pronti a fare del male anche senza ragione – ha dichiarato il deputato Francesco Emilio Borrelli –. Il caso di Arzano è particolarmente inquietante: anche se scoperti, hanno minacciato i cittadini e assaltato un edificio. Mi auguro vengano fermati in fretta: serve il pugno di ferro contro questa criminalità dilagante”.