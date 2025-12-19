Un 19enne di origine ecuadoriane è ritenuto responsabile di violenza sessuale ai danni di due minorenni ed è stato arrestato dai Carabinieri del Provinciale di Milano. I due episodi di violenza sessuale sono stati compiuti su due minorenni: o condurre l’indagine è stato il Nucleo Operativo Milano Porta Monforte che ha accertato una violenza a Bussero (Milano) il 12 agosto, ai danni di una 15enne e una a Milano il 19 settembre ai danni di una 16enne.

L’attenzione degli inquirenti nasce dall’identico modus operandi posto in essere in occasione delle due violenze: l’indagato individuava una minorenne da sola in una Stazione della Metropolitana della M2 (Gorgonzola e Crescenzago) e da lì dava inizio ad un pedinamento discreto delle vittime, che seguiva fino all’arrivo alla loro abitazioni, dove le ragazze, una volta aperto il portone di casa, venivano abusate. È grazie a dettagli presenti in entrambe le violenze che è stato possibile riconoscerlo: a bordo di un monopattino elettrico con elementi di colore arancione brillante; e con indosso un cappellino da baseball verde che, è risultato, indossava comunemente, anche per andare al lavoro. Particolarità che hanno permesso di identificarne con certezza l’autore. Il diciannovenne andava al lavoro con gli stessi abiti delle aggressioni, indumenti che sono stati trovati in casa. Ora si trova ai domiciliari.