Un camion carico di solventi e vernici ha preso fuoco il 17 agosto sull’autostrada Samsun-Ankara, in Turchia, a causa di un guasto ai freni. Il mezzo ha proseguito la corsa per otto chilometri tra le fiamme, sversando sostanze chimiche sulla carreggiata: nessun ferito, ma traffico bloccato e gravi rischi ambientali.

👀😱 In Turkey’s Samsun province, a truck loaded with chemicals and paint caught fire and continued moving for about 8km while burning. The fire spread to nearby areas before being brought under control by firefighters. No fatalities were reported.pic.twitter.com/1whKMuCuiw — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) August 17, 2025