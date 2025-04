Re Carlo ha deciso di iniziare in italiano il suo atteso discorso a Montecitorio, davanti alle Camere riunite. “Sono enormemente onorato di essere stato invitato qui oggi e molto grato al presidente Mattarella per il suo gentile invito a compiere una visita di Stato in Italia”, ha esordito, “e di farlo in occasione dei miei venti anni di matrimonio con la regina Camilla”.

“Spero di non rovinare la lingua di Dante”, ha proseguito, “non così tanto da non essere più invitato in Italia”.