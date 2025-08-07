Decine di persone, all’Orto Botanico dell’Università di Varsavia in Polonia, si sono messe in coda per veder sbocciare un esemplare di Amorphophallus titanum, il cosiddetto “fiore cadavere”.

Si tratta di uno degli spettacoli più straordinari della natura che si ripete solo una volta ogni pochi anni. Questo gigantesco fiore tropicale emana un forte odore che assomiglia a quello di una carcassa in deposizione. Da qui il nome di “fiore cadavere”.

Il fiore detiene il record della più grande infiorescenza non ramificata del mondo vegetale. Quest’anno l’esemplare fiorito ha raggiunto un’altezza impressionante di 180 centimetri e una larghezza di 122, con un peso attuale di 40 chili, ben 15 chili in più rispetto all’ultima fioritura avvenuta 4 anni fa.

Piotr Dobrzyński, il curatore della collezione di piante tropicali dell’Orto botanico, sottolinea che il profumo serve ad attirare insetti impollinatori come mosche e coleotteri. Il suo ciclo di fioritura è raro e imprevedibile: l’ultima era avvenuta quattro anni fa.