Un furgone prova a passare un passaggio a livello e resta intrappolato tra la ferrovia e le sbarre. L’autista prova a mettere in sicurezza il mezzo mettendolo di traverso fuori dal percorso del treno in arrivo ma non ci riesce e il furgone viene completamente travolto dal treno in transito.

È accaduto a Wola Filipowska, in Polonia. Lo scontro è stato inevitabile, come mostrato dalle immagini diffuse dalla polizia locale. Il conducente del mezzo è riuscito miracolosamente a salvarsi.