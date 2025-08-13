Durante il concerto di Jennifer Lopez ad Almaty, in Kazakistan, il 10 agosto 2025, un grillo è saltato sul suo abito mentre cantava uno dei suoi brani più famosi, Let’s Get Loud. Lei ha reagito con grande professionalità, continuando a cantare e allontanando l’insetto con un gesto fluido che sembrava parte della coreografia stessa. Alla fine del pezzo, ha scherzato anche con il pubblico dicendo: “Mi stava facendo il solletico” (It was tickling me).