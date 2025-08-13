Lo yacht “Da Vinci” di proprietà dell’imprenditore iraniano-inglese Vincent Tchenguiz è andato a fuoco nelle acque di Formentera sprigionando una colonna di fumo visibile anche a notevole distanza. Le fiamme hanno divorato l’imbarcazione costruita nel 2017 e lunga 28 metri, con un valore che si aggira intorno ai 30 milioni di euro, in una manciata di minuti.

La “Da Vinci” è colata a picco a circa 7,3 miglia a sud-ovest di Punta Gavina. Il fatto è avvenuto lo scorso 11 agosto intorno alle 11,30 di mattina. Nessuna delle sette persone che si trovavano a bordo sono rimaste ferite: tutti sono stati soccorsi e portati in salvo. Uno dei presenti sulla barca ha raccontato: “All’improvviso abbiamo visto le fiamme e abbiamo tentato di spegnerle con gli estintori ma tutti i nostri tentativi per cercare di domarle risultavano vani. Abbiamo chiamato i soccorsi e per fortuna stiamo tutti bene ma la paura, inutile negarlo, è stata tanta. Posso solo dire che è successo tutto in pochissimi minuti”.

A salvare le persone a bordo è stato un traghetto che ha deviato la sua rotta, due navi del Soccorso Marittimo e i Vigili del Fuoco di Formentera.