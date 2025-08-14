Un pilota è stato salvato sabato dopo un atterraggio di emergenza in mare vicino a un molo di Oak Island, Carolina del Nord. La Beach Safety Unit, già presente per un altro intervento, ha rapidamente assistito il pilota Mark Finkelstein, unico a bordo. Durante un volo di 20 minuti, Finkelstein aveva avuto problemi al motore e, con la spiaggia affollata davanti, ha deciso di ammarare. L’uomo, pilota da 17 anni, ha riportato solo un taglio alla gamba; il velivolo è stato recuperato e l’FAA conduce le indagini.