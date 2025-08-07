Il ponte sospeso Xinhua è un’attrazione turistica dello Xinjiang, una regione della Cina nord-occidentale. In questi giorni il ponte si è improvvisamente rotto e 29 persone sono cadute di sotto finendo sul terreno roccioso che si trova accanto ad un fiume: tra queste 5 sono morte.

Diversi video mostrano il ponte inclinato su un lato dopo la rottura dei cavi. Il ponte su trova nell’area panoramica di Xiata: la zona ora è stata temporaneamente chiusa per consentire un’ispezione di sicurezza.