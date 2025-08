Il Cipess (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile) ha dato il via libera al progetto definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina, una delle opere infrastrutturali più ambiziose mai realizzate in Italia. A comunicarlo è il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il ponte, lungo 3.666 metri, collegherà Sicilia e Calabria nel punto in cui le due coste sono più vicine.

La struttura è progettata per resistere a raffiche di vento fino a 216 km/h e a eventi sismici fino a magnitudo 6.9, livello comparabile al devastante terremoto che colpì Messina nel 1908. Le opere di collegamento stradale e ferroviario si estenderanno per 40 km, con l’80% del tracciato previsto in galleria.

Sul versante calabrese, i raccordi collegheranno il ponte con l’autostrada del Mediterraneo e le stazioni ferroviarie di Villa San Giovanni e Reggio Calabria; sul lato siciliano, saranno collegate le autostrade Messina-Catania, Messina-Palermo e la nuova stazione ferroviaria di Messina.

Il valore dell’investimento aggiornato è di 13,5 miliardi di euro, interamente coperti dalla Legge di Bilancio 2025. Il completamento dei lavori è previsto entro l’anno 2032, aprendo una nuova era per i trasporti nel Sud Italia.