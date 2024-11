Il video del robot con i muscoli alimentati ad acqua. Si muove, agita le braccia e scuote la testa

L’azienda Clone Robotics ha realizzato un robot davvero particolare, con una serie di muscoli alimentati ad acqua. Simulando i movimenti umani, il robot agita le braccia e muove la sua testa senza volto, ricoperto da uno strato di “pelle” bianca.

Il robot dalla “pelle” bianca

L’azienda polacca Clone Robotics ha creato un robot progettato per simulare i movimenti dell’uomo. L’intenzione dell’azienda è quella di inserirlo in alcuni ruoli lavorativi, per esempio quelli manuali nelle catene di montaggio.

Molto simile a quelli creati nella serie tv Westworld, il robot dell’azienda polacca presenta un aspetto particolare, con uno strato di “pelle” bianca che lo avvolge e una testa priva di volto. Ma se il suo aspetto risulta particolare, forse anche inquietante, lo è ancora di più il suo funzionamento.

Funzionamento ad acqua e movimento

Il robot della Clone Robotics ha lo scopo di riprodurre i movimenti dell’essere umano, con ossa e muscoli progettati artificialmente. Il modello è dotato di pollici rotanti e di articolazioni, quelle delle braccia e delle spalle, simili a quelle umane.

Ma come avviene il movimento? Il suo movimento nasce da un particolare sistema di pompe e valvole a batteria che spostano l’acqua nel corpo. L’acqua viene immagazzinata in un contenitore nel torso, che presenta le costole e una spina dorsale simili a quelle umane.

Come si può vedere nel video, il modello progettato dalla Clone Robotics si muove alzando le braccia e agitandole, unendo poi le mani. Il robot riesce anche a muovere la sua testa, scuotendola leggermente. Nonostante i movimenti a scatti, tipici di questi modelli, questo robot ha la capacità di risultare più fluido nelle movenze.