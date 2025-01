Sembrava una scena uscita direttamente da una serie televisiva, ma era la realtà. Mike Johns, cittadino di Scottsdale, Arizona, si è trovato bloccato in un taxi senza conducente della compagnia Waymo che, invece di portarlo verso l’aeroporto, ha iniziato a girare in tondo senza meta. Un episodio a dir poco surreale, immortalato in un video diventato virale, che riporta alla mente la celebre sequenza di Silicon Valley, dove un personaggio resta intrappolato in un veicolo autonomo che finisce per portarlo su una nave cargo. Fortunatamente, nella vita reale, la situazione si è risolta in pochi minuti, ma il video pubblicato da Mike è davvero esilarante.

Il viaggio verso l’aeroporto che si trasforma in un’avventura

Mike Johns aveva pianificato un semplice tragitto verso l’aeroporto. Come molti residenti di Scottsdale, aveva deciso di affidarsi a Waymo, una delle aziende pionieristiche nel settore delle auto senza conducente. Questa scelta, sempre più popolare in città, è considerata da molti un’opzione pratica e innovativa per evitare le complicazioni del traffico e i costi dei taxi tradizionali.

Tuttavia, il viaggio di Johns ha preso una piega inaspettata. Come documentato nel video che ha rapidamente fatto il giro del web, il taxi senza conducente ha iniziato a comportarsi in modo anomalo. Invece di seguire il percorso verso l’aeroporto, l’auto ha cominciato a girare in tondo, lasciando il passeggero visibilmente perplesso e preoccupato.

Durante l’incidente, Johns ha contattato l’assistenza clienti di Waymo, sperando in un rapido intervento per risolvere il problema. Nel video si sente chiaramente la voce di un’operatrice della compagnia che cerca di tranquillizzare il passeggero, assicurandogli che avrebbe preso il controllo della situazione. Tuttavia, nonostante le rassicurazioni, l’auto ha continuato a comportarsi in modo erratico, mettendo in luce una delle principali sfide della tecnologia autonoma: la gestione remota dei veicoli in caso di emergenza. Alla fine, finalmente, il problema si è risolto.