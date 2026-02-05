Il Newcastle è uscito con le ossa rotte dalla trasferta di Anfield, dove sabato scorso ha perso 4-1 contro il Liverpool. Un risultato che conferma il periodo complicato della squadra guidata da Eddie Howe. Nelle ultime quattro gare di Premier League, infatti, i bianconeri hanno raccolto appena un punto, frutto di un pareggio contro il Wolverhampton, prima di incassare tre sconfitte contro avversari di alto livello come Manchester City, Aston Villa e, appunto, Liverpool. Un trend negativo che pesa sulla classifica e sul morale, aggravando un momento già delicato dal punto di vista tecnico e dei risultati.

Il video della mascotte lasciata sola

Se il campo ha dato poche soddisfazioni, a far discutere è stato soprattutto un episodio avvenuto prima del fischio d’inizio. Sui social è diventato virale un video in cui si vede una bambina, mascotte entrata in campo insieme ai giocatori, rimanere da sola sul terreno di gioco. Mentre i calciatori del Newcastle si allontanano per gli ultimi preparativi, la piccola appare spaesata, guardandosi intorno senza sapere dove andare. Nessuno, nelle immagini, sembra accorgersi della sua presenza o tornare indietro per accompagnarla fuori.

Really, really bad from the lads & staff this. Poor little lass man. pic.twitter.com/JN52F64ohx — Geordie Josh (@geordiejosh) February 1, 2026

Polemiche e reazione del club

Il filmato, ripreso dagli spalti e diffuso online, ha scatenato forti critiche verso squadra e staff. In alcuni commenti è stato chiamato in causa anche il capitano Kieran Trippier, ritenuto da parte degli utenti responsabile simbolico dell’accaduto. La vicenda ha sollevato un’ondata di indignazione tale da spingere anche il Newcastle United Supporters Trust a intervenire pubblicamente.

Un portavoce dell’associazione dei tifosi ha fatto sapere che il club è al corrente dell’episodio e sta valutando provvedimenti, nel tentativo di gestire un caso che ha inciso negativamente sull’immagine della società.