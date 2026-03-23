Momenti di tensione a Pontida durante i funerali di Umberto Bossi, con l’arrivo di Matteo Salvini. Inizialmente il clima è tranquillo: il leader leghista, in camicia verde, saluta i presenti insieme alla compagna, Francesca Verdini. Poi dalla folla parte la contestazione: “Ridacci la Lega Salvini! Ridacci la Lega!”. Salvini non risponde e prosegue, mentre Verdini si ferma e replica: “Sei a un funerale cafone!”, aggiungendo: “Cafone maleducato, è un funerale”. Il contestatore insiste: “Ridacci la Lega! Vai a casa!”, mentre attorno si levano mormorii e reazioni contrastanti. Qualcuno racconta: “Non penso che oggi sia il giorno giusto per questo discorso, ma è da fare un altro giorno”. Altri attaccano ancora: “Molla la camicia verde” e “Vergogna!”.