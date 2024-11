Due automobilisti in Virginia hanno dato vita a una gara di velocità su strada che ha attirato gli occhi di tutto il mondo. Utilizzando una strada pubblica come pista improvvisata, hanno messo a confronto una Tesla Cybertruck e una Lamborghini Aventador, in una “drag race” che è stata ripresa in video e condivisa sui social media. L’evento è diventato virale, raggiungendo oltre 145 milioni di visualizzazioni e attirando l’attenzione di Elon Musk. La partecipazione online e l’entusiasmo suscitato, però, non sono passati inosservati alle autorità locali, che hanno deciso di intervenire prontamente.

La sorpresa del Cybertruck: elettrico batte sportiva

Il video della gara mostra il Cybertruck, veicolo elettrico di Tesla, battere sorprendentemente la Lamborghini Aventador, lasciando il pubblico stupefatto. Questa performance inaspettata ha dimostrato il grande potenziale delle auto elettriche, capaci di sfidare e spesso superare le supercar tradizionali grazie alla coppia immediata del motore elettrico e alla trazione integrale. Nonostante il Cybertruck pesi quasi 3.200 kg, il suo motore elettrico ha permesso al veicolo di scattare velocemente, smentendo chi avrebbe dato per favorita la Lamborghini, costruita appositamente per le alte prestazioni. La gara ha avuto un’atmosfera simile a una competizione clandestina, con un “flagger” a dare il segnale di partenza e una folla di spettatori entusiasti lungo la strada.

Le conseguenze: arresti e accuse

Il successo virale del video ha portato rapidamente all’intervento della polizia della contea di Fairfax. Le immagini hanno permesso agli agenti di identificare i conducenti coinvolti, che sono stati arrestati pochi giorni dopo la pubblicazione del video. Il pilota della Tesla Cybertruck è stato accusato di corsa illegale e di sosta non autorizzata in autostrada. Per il conducente della Lamborghini Aventador, le accuse sono state ancora più severe, includendo il cambio di corsia non sicuro e la guida pericolosa.