Il testacoda, poi il botto contro il guard rail. In un video pubblicato in Rete si vede il momento in cui la Ferrari F40 del pilota di Formula Uno Lando Norris si schianta contro il guard rail nel principato di Monaco. L’auto ha un testacoda e poi va a scontrarsi contro il guard rail.

L’incidente è avvenuto dopo l’uscita da una curva: l’auto ha perso il controllo. chi è alla guida, come accade spesso, evidentemente non è riuscito a gestire la forte potenza espressa da vetture come queste.

Fortunatamente lo schianto non ha ferito nessuno ed è avvenuto evitando che venissero coinvolte le auto in marcia sull’altra corsia.

La scena è stata ripresa dall’auto che seguiva la supercar del pilota britannico della McLaren.

Al volante però, a quanto pare, non c’era Norris che sta trascorrendo delle vacanze in Finlandia. Si presume, quindi, che alla guida ci fosse un suo amico o qualcuno di molto fidato. L’auto ha riportato danni abbastanza importanti nella parte inferiore. Anche il guard rail montato a bordo della stada monecasca è stato lesionato.