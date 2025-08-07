Continuano in tutti gli Stati Uniti i rastellamenti di migranti irregolari e, come documentato diverse volte in questi mesi, anche regolari che poi, dopo una procedura che in alcuni casi dura anche mesi, vengono rilasciati.

In un video registrato nella giornata di ieri, mercoledì 6 agosto, si vedono gli agenti della pattuglia di frontiera statunitense che conducono un blitz presso un Home Depot nella zona di Westlake a Los Angeles. Come riportato dai media locali, il blitz ha portato all’arresto di diverse persone.

I filmati sono stati diffusi dalla L.A. Tenants Union stessa e mostrano gli agenti della pattuglia di frontiera statunitense salire a bordo di un furgone a noleggio nel parcheggio. La ditta a cui è stato chieso il noleggio, la Penske Transportation Solutions, ha dichiarato su X di “vietare severamente il trasporto di persone nel vano di carico dei propri veicoli”. L’azienda ha aggiunto di non essere “a conoscenza del fatto che i suoi camion sarebbero stati utilizzati nell’operazione odierna”.