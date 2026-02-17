È diventato virale su TikTok il video pubblicato da una travel blogger polacca che racconta la sua esperienza negativa a Bologna. La creator, conosciuta online come Karosolotravel e seguita da poche migliaia di follower, ha raggiunto oltre 400mila visualizzazioni con un contenuto girato durante un viaggio in Italia lo scorso autunno. Nel filmato la giovane si mostra mentre passeggia nel centro storico con un fazzoletto sul naso, lamentando cattivi odori e condizioni di scarsa pulizia.

Nel post che accompagna il video, la blogger non risparmia critiche molto dure alla città: “La peggiore città d’Italia. Purtroppo, Bologna è molto sporca, trascurata e puzza d’urina ovunque e vi ricordo che sono stata in centro – scrive nella didascalia – in tanti mi avevano sconsigliato di andarci, ma pensavo che fossero recensioni esagerate come capita per Napoli e Venezia, ma Bologna è stata terribile”.

#italy #travel #dc #foryou ♬ La valse d´Amélie – Claudio Constantini @karosolotravel The worst Italian city I’ve ever been to. It smell of urine everywhere, it’s filthy, and you can tell it hasn’t been cleaned in years. Why aren’t the city authorities cleaning the streets and buildings? Those orange buildings are black. And that awful stench. I came here to eat pasta bolognese, but I felt like vomiting and barely ate a thing! Why do people on TikTok recommend Bologna? It’s disgusting! I fled Bologna for Rimini, gave up on my hotel, and lost my money. #bologna

Le immagini e le parole hanno acceso il dibattito online, dividendo gli utenti tra chi conferma alcune criticità legate al decoro urbano e chi invece difende la città, sottolineandone bellezza, storia e qualità della vita.