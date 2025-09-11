Un episodio di brutale violenza ha scosso Sanremo nella serata di domenica 7 settembre. Un 21enne piemontese affetto da disabilità motoria è stato aggredito tra via Gioberti e via Bixio da quattro ragazzi. Il video, diffuso da Riviera24, mostra il giovane colpito con calci e pugni tra insulti e urla, fino a quando la vittima smette di reagire. In sottofondo si sente uno degli aggressori esclamare: “Ça va les mecs, il est mort”.

Tre giovani, di 18, 19 e 21 anni, sono già stati arrestati, mentre la polizia è ancora alla ricerca del quarto. Il ragazzo, soccorso dal personale sanitario, ha riportato lesioni con una prognosi di 45 giorni.