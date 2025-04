Un tragico errore di percorso ha rischiato di trasformarsi in tragedia a Giava, in Indonesia. Rudie Heru Komandono, un uomo di 61 anni, stava guidando con la sua compagna per far visita a un amico quando ha inserito la destinazione su Google Maps. Fidandosi delle indicazioni del navigatore, ha seguito una deviazione che lo ha portato sulla rampa di un ponte autostradale ancora in costruzione. In pochi attimi, la loro auto è decollata nel vuoto, precipitando da un’altezza di oltre 10 metri. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza mostrano il veicolo mentre vola dal cavalcavia e atterra violentemente sull’asfalto sottostante, sfiorando altre auto in transito.

Mobil BMW berpelat P 805 INI terjun bebas dari Tol Krian-Gresik yang belum jadi ke jalan nasional bawah, Jalan Wahidin Sudirohusodo, Simpang Tol Kebomas Gresik. Mobil tersebut ditumpangi 2 orang yaitu Moch Rudie Heru Komandono (62) dan Endang Sri Wahyuni (48).

L’impatto e le indagini sulla segnaletica

Nonostante la drammaticità dell’incidente, i due passeggeri sono miracolosamente sopravvissuti riportando solo ferite lievi e contusioni. L’auto è finita ai margini della carreggiata, evitando per un soffio una tragedia più grave. L’incidente è avvenuto sabato scorso, come confermato dal capo della polizia locale Rizki Julianda, che ha ricostruito il percorso errato del veicolo lungo la Krian Gresik Toll Road, ancora incompleta. Le autorità hanno aperto un’indagine per valutare le responsabilità legate alla carenza di segnaletica adeguata nella zona del cantiere.