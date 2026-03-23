Chiuso per ore l’aeroporto LaGuardia Airport di New York dopo un grave incidente sulla pista: nello scontro tra un aereo di Air Canada e un veicolo dei soccorsi sono morte due persone, mentre altre due sono rimaste ferite.

Lo stop dello scalo è stato disposto dalla Federal Aviation Administration, che ha sospeso tutti i voli per un’emergenza a bordo di un aeromobile. Inizialmente le autorità avevano parlato genericamente di un “incidente” tra un aereo e un veicolo sulla pista 4, senza fornire dettagli.

Secondo quanto ricostruito successivamente, l’impatto ha coinvolto un jet regionale partito da Montreal e un mezzo antincendio dell’autorità portuale durante le operazioni in pista. La collisione ha causato la morte del pilota e del copilota, come riferito da fonti delle forze dell’ordine citate dai media statunitensi.

L’emergenza ha paralizzato lo scalo del Queens: voli cancellati o in ritardo e traffico congestionato nelle aree circostanti, con l’invito ai cittadini a evitare la zona e utilizzare percorsi alternativi.