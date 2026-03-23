Un violento boato ha squarciato domenica mattina il quartiere di via Tavagnasco, a Piana del Sole, periferia di Roma, facendo crollare una palazzina e sventrando le due accanto, con tre feriti, di cui due in gravi condizioni, e 29 persone costrette a lasciare le loro abitazioni. Le immagini, riprese dalla telecamera di sicurezza di un deposito di materiali edili alle spalle dell’edificio, mostrano detriti lanciati a centinaia di metri. Lo scoppio, provocato da una perdita di gpl da due serbatoi interrati, ha distrutto la casa di Michele e Chiara De Bari, 86 e 84 anni.

“Si è sentito un boato enorme. Abbiamo pensato a un attentato o a un terremoto”, raccontano i residenti del comprensorio. “Poco prima delle 13 ho sentito un enorme boato e tanti vetri di casa sono andati in frantumi. Abbiamo avuto paura”, spiega un giovane che vive a circa 150 metri dalla palazzina. “Gli antifurti delle abitazioni e delle auto hanno iniziato a suonare contemporaneamente”, aggiunge un altro.

I vigili del fuoco hanno estratto la coppia di anziani, trasportata in ospedale in codice rosso, mentre decine di persone si sono riversate in strada. “È un miracolo che non ci siano vittime”, dice una coppia, ricordando: “Quando abbiamo avvertito i muri di casa vibrare e visto una nuvola di fumo nero in cielo abbiamo pensato al peggio”. L’area resta transennata e presidiata, mentre continuano le verifiche sulle abitazioni inagibili.