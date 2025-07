Un incontro ravvicinato con un orso ha messo in allerta la popolazione in Romania, dove un uomo, sorpreso dall’animale, si è salvato grazie a una manovra istintiva quanto rocambolesca: per sfuggire al plantigrado, è balzato nella sua auto passando direttamente dal finestrino aperto. La scena, ripresa da alcuni passanti e condivisa sui social, ha fatto rapidamente il giro del web.

🐻Um motorista escapou por pouco de pular da janela do carro quando um urso veio correndo em sua direção. O momento foi registrado por turistas na estrada Transfagarasan, na Romênia. pic.twitter.com/t3hJiaooIL — RT Brasil (@rtnoticias_br) July 9, 2025



L’episodio, per fortuna senza conseguenze gravi, riaccende però i riflettori sul fragile rapporto tra esseri umani e fauna selvatica nel Paese, che ospita tra i 10.000 e i 13.000 orsi bruni. La tensione resta alta: solo pochi giorni fa, un cittadino italiano di 48 anni è stato sbranato da un orso mentre viaggiava in moto lungo la panoramica Transfagarasan, nella zona di Arefu, vicino alla diga di Vidraru. Un tragico evento che ha riaperto il dibattito sulla sicurezza nelle aree montane e sul contenimento della fauna.