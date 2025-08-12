La Guardia Costiera delle Filippine ha segnalato che due navi cinesi si sono scontrate con una nave di pattuglia filippina nel Mar Cinese Meridionale. Secondo la Guardia Costiera filippina, le imbarcazioni cinesi hanno adottato comportamenti aggressivi, tra cui pericolose manovre di ostacolo, durante l’inseguimento di navi della Guardia Costiera e pescherecci filippini nei pressi dello Scoglio di Scarborough. Sia le Filippine che la Cina rivendicano la sovranità sullo Scoglio di Scarborough e su altre aree del Mar Cinese Meridionale, una regione teatro di continui contenziosi territoriali.