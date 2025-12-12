Andrea Diprè, ex avvocato divenuto youtuber, è stato denunciato dalla Polfer di Mestre per essersi spacciato per capotreno a bordo del regionale Venezia–Portogruaro Caorle. L’episodio risale allo scorso ottobre, quando Diprè aveva registrato e pubblicato su YouTube un video in cui si presentava come dipendente Trenitalia. Nel filmato chiedeva ai passeggeri di mostrare i biglietti e li “scansionava” con il proprio telefono, dichiarando: “Gentili telespettatori, sono orgoglioso di lavorare per Trenitalia… Tolleranza zero”.

Il video è stato notato e segnalato da un cittadino, spingendo la polizia ferroviaria ad avviare gli accertamenti. Diprè è stato poi fermato a bordo di un altro treno sulla stessa tratta e ora dovrà rispondere del reato di usurpazione di funzioni pubbliche.