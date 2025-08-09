Belen Rodiguez litiga con il benzinaio a Porto Cervo in Sardegna. La showgirl e presentatrice tv ha uno scambio di battute con uno dipendente del distributore di benzina. Secondo quanto documentato in un video circolato sui social, la Rodriguez si è introdotta con il suo Suv in un’area interdetta al transito segnalata da un birillo posizionato al centro della carreggiata.

Il benzinaio, dopo essersi accorto dell’accaduto, ha chiesto spiegazioni. Belen ha replicato dicendo al dipendente “perché mi stai sul c***”. Il dipendente, pur trovandosi di fronte un personaggio noto, non ha esitato a ricambiare l’offesa. Poi Belen va indietro con l’auto compiendo una e manovra piuttosto complicata. La showgirl viene assistita dagli altri dipendenti della pompa di benzina e i toni continuano ad essere accesi.