Il video di Crozza che imita Maria Rosaria Boccia: “Voglio la verità, anche su Marilyn Monroe…”

Maurizio Crozza torna a far parlare con una nuova imitazione, quella di Maria Rosaria Boccia, in attesa della nuova stagione di Fratelli di Crozza, che andrà in onda a partire da venerdì 27 settembre sul canale Nove. Il comico, noto per le sue interpretazioni satiriche, si spinge oltre, svelando ironicamente presunte “verità” su politici e personaggi noti.

Le dichiarazioni satiriche di Crozza nei panni di Boccia

Nei panni di Boccia, Crozza prende di mira personaggi di spicco, come Sangiuliano e Marilyn Monroe, sostenendo che quest’ultima sia “morta soffocata da un supplì” e di avere persino un video a dimostrazione di ciò. La parodia diventa ancora più surreale con riferimenti a Kennedy e Craxi, insinuando ironicamente che la nonna di Boccia fosse una consulente di Kennedy, e che Craxi fosse infatuato della madre della stessa Boccia.

Satira politica e riferimenti surreali

L’umorismo di Crozza non risparmia nemmeno Arianna Meloni, a cui viene attribuita, sempre in chiave comica, la colpa della morte delle api di Lollobrigida. Concludendo il suo sketch, Crozza nei panni di Boccia afferma addirittura di avere un video che dimostra l’intenzione di Meloni di creare un mondo senza fiori. Una satira pungente, che mescola abilmente riferimenti politici e surreali per far riflettere con il sorriso.