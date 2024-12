La partecipazione di Fedez a Sarà Sanremo, durante la serata dedicata all’annuncio dei titoli delle canzoni dei Big in gara al prossimo Festival di Sanremo, ha suscitato apprensione tra i fan. In un video che sta girando sui Social, il rapper -noto per la sua energia e la sua capacità di comunicare in modo diretto- è apparso confuso e in difficoltà, un comportamento che ha scatenato una serie di reazioni sui social media.

Durante la trasmissione, condotta da Carlo Conti, il rapper milanese è salito sul palco per svelare il titolo del suo brano, “Battito”. Tuttavia, ciò che avrebbe dovuto essere un momento di entusiasmo e condivisione si è trasformato in una scena che ha lasciato il pubblico perplesso.

La presentazione del brano e il sostegno di Conti

Nel video si vede Fedez mentre svela il titolo della sua canzone, per poi cercare di spiegare il significato del pezzo. Le sue parole, però, sono state frammentate e poco fluide, cosa insolita per un artista abituato ai riflettori. “È una moltitudine di cose”, ha detto, senza aggiungere molti dettagli. Carlo Conti, percependo il disagio dell’artista, ha cercato di alleggerire il momento con un sorriso, proponendo di lasciare un po’ di mistero sulla canzone, invitandolo a raccontarla meglio a febbraio, quando salirà sul palco dell’Ariston.

Nonostante gli applausi del pubblico, Fedez ha continuato a mostrare segnali di incertezza. Ha tentato di approfondire il significato della canzone, definendola “una dicotomia tra una canzone d’amore dedicata a una donna, ma quella donna è impersonificata nella depressione”. Dopo questa dichiarazione, Conti lo ha accompagnato nel backstage con un gesto affettuoso, mettendogli un braccio intorno alle spalle.

Le reazioni del pubblico e dei fan sui social

Non appena Fedez ha lasciato il palco, i social media si sono riempiti di commenti e preoccupazioni da parte dei fan. Molti hanno notato il suo comportamento insolito e hanno ipotizzato che potesse essere in un momento difficile dal punto di vista personale o professionale. “È evidente che non sta bene”, hanno scritto in tanti su Twitter e Instagram, sottolineando come sembrasse “rallentato” e poco a suo agio sul palco.

Alcuni hanno collegato questo episodio al post che il rapper ha pubblicato poco dopo, in cui scriveva: “Solo io e la mia penna contro il resto del mondo”. Una frase che per molti sembra confermare uno stato d’animo complesso, forse legato alla pressione che comporta la partecipazione a un evento importante come il Festival di Sanremo.