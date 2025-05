Durante il Gran Premio di Miami, Lewis Hamilton non ha nascosto il suo malcontento per la prestazione della sua Ferrari e per la gestione strategica da parte del team. Il pilota britannico, approdato a Maranello a inizio stagione, ha chiuso in ottava posizione, visibilmente frustrato.

I team radio trasmessi durante la gara hanno mostrato un Hamilton sarcastico e critico: “Non è un buon lavoro di squadra”, ha detto riferendosi alla strategia che sembrava privilegiare Charles Leclerc. Poco dopo, ha aggiunto stizzito: “Volete che me ne stia seduto qui (dietro Leclerc) per tutta la gara?”. Il momento più pungente è arrivato quando gli è stato comunicato che Carlos Sainz, ora alla Williams, era a 1,4 secondi: “Vuoi che lasci passare anche lui?”, ha chiosato con amarezza.