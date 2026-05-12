Emmanuel Macron, durante la sessione loro dedicata all’Africa Forward a Nairobi in Kenya, si mette a rimproverare alcuni ragazzi che fanno troppo chiasso. Il presidente francese interrompe l’evento mentre artisti e giovani oratori si stanno rivolgendo al pubblico, per dire alla platea che è “impossibile sentire con tutto quel frastuono.

Il presidente francese dice ai giovani che stanno parlando d’altro: “Hey hey. C’è una totale mancanza di rispetto”, aggiungendo poi di andarsene se non interessati. Il leader francese si trova in Kenya per l’Africa Forward Summit che ha riunito oltre 30 leader africani. Nella giornata di ieri era stato immortalato mentre faceva jogging con il maratoneta Eliud Kipchoge.